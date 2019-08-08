https://static.news.ru/photo/c928e08a-ba07-11e9-b00d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Снимок с видео/Кaktus.media/ТАСС

Сотрудники милиции разогнали сторонников задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

Милиционеры применяют спецсредства, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, — сообщают местные СМИ.

Сторонников Атамбаева вытесняют со всех улиц, расположенных рядом с Белым домом, а также на площадях у ГКНБ и МВД, центр города перекрыт для движения автотранспорта, сообщает радиостанция «Азаттык».

По последним данным, в Бишкек направляется примерно свыше двух тысяч человек, сторонников экс-президента Атамбаева. Толпа раздробила милиционеров на группы, в итоге правоохранители разбежались, информирует Kaktus.media .

Поздно вечером 8 августа на площади Ала-Тоо собрались несколько сотен сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Они требовали отставки нынешнего президента страны Жээнбекова Сооронбая.

Около 500 сотрудников милиции Киргизии возвращаются пешком в Бишкек из села Кой-Таш в Чуйском районе. Расстояние между центром столицы и селом — 20 км. Милиционерам придётся потратить около четырёх часов, чтобы пешком добраться до города, сообщал News.ru.