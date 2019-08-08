https://static.news.ru/photo/cfe44a52-b9fa-11e9-8287-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/t_sagynbaev_official

Около 500 сотрудников милиции Киргизии возвращаются пешком в Бишкек из села Кой-Таш в Чуйском районе.

Расстояние между центром столицы и селом 20 км. Милиционерам придется потратить около 4 часов, чтобы пешком добраться до города, — передаёт радиостанция «Азаттык».

Как сообщают корреспонденты с места событий, агрессивно настроенные гражданские лица создают препятствия силовикам, оказывают им сопротивление. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов вынуждены применять оглушающие гранаты и другие спецсредства.

В центре Бишкека, тем временем, собираются люди. Несколько десятков человек выкрикивают лозунги с требованием отставки президента Киргизии Жээнбекова Сооронбая.

Также сторонники Атамбаева стоят около ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности) и МВД, сообщил экс-депутат Равшан Жээнбеков. Возможно, если им даст команду руководство партии, они пойдут к Белому дому, информирует Kaktus.media .

Как сообщал News.ru, сторонники задержанного Атамбаева отправились из села Кой-Таш в Бишкек, куда доставили бывшего лидера страны.