Около 500 сотрудников милиции Киргизии возвращаются пешком в Бишкек из села Кой-Таш в Чуйском районе.
Расстояние между центром столицы и селом 20 км. Милиционерам придется потратить около 4 часов, чтобы пешком добраться до города, — передаёт радиостанция «Азаттык».
Как сообщают корреспонденты с места событий, агрессивно настроенные гражданские лица создают препятствия силовикам, оказывают им сопротивление. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов вынуждены применять оглушающие гранаты и другие спецсредства.
В центре Бишкека, тем временем, собираются люди. Несколько десятков человек выкрикивают лозунги с требованием отставки президента Киргизии Жээнбекова Сооронбая.
Также сторонники Атамбаева стоят около ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности) и МВД, сообщил экс-депутат Равшан Жээнбеков. Возможно, если им даст команду руководство партии, они пойдут к Белому дому, информирует
Как сообщал News.ru, сторонники задержанного Атамбаева отправились из села Кой-Таш в Бишкек, куда доставили бывшего лидера страны.