Сторонники задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отправились из села Кой-Таш в Бишкек, куда доставили бывшего лидера страны, сообщает член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.
В Бишкек идут около тысячи человек. Машины со сторонниками Атамбаева уже въехали в Бишкек, — написал Турдукулов в своём аккаунте в Facebook.
По данным агентства «Кnews», сотрудники милиции пытаются покинуть село Кой-Таш, но их автобус блокируют сторонники Атамбаева. Люди прямо на дороге сжигают автомобильные шины и тюки с сеном. Сотрудники силовых структур пытаются прорваться через кордон в сторону Бишкека.
Силовой разгон сторонников Атамбаева начался в селе Кой-Таш Чуйского района после задержания экс-лидера страны. Их гонят в соседнее село Таш-Мойнок, но там въезд закрыт автомобилями, а на полях дежурят местные жители, вооружённые палками и камнями, писал News.ru.