https://static.news.ru/photo/20aa0bec-b9f2-11e9-b5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/adil.turdukulov

Сторонники задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отправились из села Кой-Таш в Бишкек, куда доставили бывшего лидера страны, сообщает член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.

В Бишкек идут около тысячи человек. Машины со сторонниками Атамбаева уже въехали в Бишкек, — написал Турдукулов в своём аккаунте в Facebook.

По данным агентства «Кnews», сотрудники милиции пытаются покинуть село Кой-Таш, но их автобус блокируют сторонники Атамбаева. Люди прямо на дороге сжигают автомобильные шины и тюки с сеном. Сотрудники силовых структур пытаются прорваться через кордон в сторону Бишкека.

Силовой разгон сторонников Атамбаева начался в селе Кой-Таш Чуйского района после задержания экс-лидера страны. Их гонят в соседнее село Таш-Мойнок, но там въезд закрыт автомобилями, а на полях дежурят местные жители, вооружённые палками и камнями, писал News.ru.