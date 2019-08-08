https://static.news.ru/photo/f542acd2-b9ee-11e9-9f7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/in_kyrgyzstan

Силовой разгон сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева начался в селе Кой-Таш Чуйского района после задержания экс-лидера страны.

В центре Кой-Таша идёт силовой разгон. Взрываются светошумовые гранаты. Милиция движется вниз по Кой-Ташу от поворота на село Нооруз, гонит гражданских, — сообщает корреспондент Sputnik с места событий.

Сторонников Атамбаева гонят в соседнее село Таш-Мойнок, но там въезд закрыт автомобилями, а на полях дежурят местные жители, вооружённые палками и камнями, говорится в сообщении.

По данным корреспондентов другого киргизского издания «Kaktus.media», в Таш-Мойноке произошла стычка митингующих с силовиками. Там применяются шумовые гранаты и слезоточивый газ. Сторонники бывшего президента жгут шины и закидывают милицию камнями.

Ранее сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева собирались из регионов в Бишкек. Из Кочкорского района уже выехали около 500 человек, из Нарынской области — 800 человек, из Иссык-Кульской области — около 400.

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставили в Главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Его допросят по факту захвата заложников и убийства бойца спецподразделения «Альфа» ГКНБ во время штурма резиденции экс-главы страны в селе Кой-Таш.