https://static.news.ru/photo/1eca48ca-b9eb-11e9-851a-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставили в Главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Его допросят по факту захвата заложников и убийства бойца спецподразделения «Альфа» ГКНБ во время штурма резиденции экс-главы страны в селе Кой-Таш, передаёт 24.kg.

8 августа начался новый штурм резиденции Атамбаева.

Сотрудники милиции начали бросать камни в сторонников Атамбаева, которые вышли стеной навстречу правоохранительным органам. Затем на протестующих пошёл плотным строем отряд милиции в спецформе в касках и со щитами. К дому Атамбаева стянуты дополнительные силы спецназа — около одной тысячи человек, экипированных в шлемы, бронежилеты и щиты.

Как ранее писал News.ru, никому не позволено ставить под угрозу единство народа в угоду своим корыстным целям, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе рабочего совещания с членами правительства.