https://static.news.ru/photo/e818cfde-b9e7-11e9-923f-fa163e074e61_660.jpg Мухаммедкалый Абылгазиев Фото: gov.kg

Никому не позволено ставить под угрозу единство народа в угоду своим корыстным целям, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе рабочего совещания с членами правительства.

Человек, поставивший себя вне закона, демонстрирует готовность пойти даже на убийство в защите своих личных интересов, — подчеркнул Абылгазиев.

Премьер-министр уверен, что жители Киргизии «с болью в сердце восприняли весть о гибели сотрудника спецназа» и многочисленных пострадавших среди мирных жителей в селе Кой-Таш.

Абылгазиев выразил слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшего бойца спецназа и распорядился оказать необходимую помощь семье покойного. Он также отметил слаженную и бесперебойную работу всех служб по оказанию помощи людям в районе села Кой-Таш, которые продолжают работать и сейчас.

Абылгазиев дал ряд поручений руководителям государственных органов по обеспечению правопорядка и безопасности, информирует « Kaktus.media ».

По последним данным, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался силовикам после долгих переговоров. Его вывезли из села Кой-Таш. Однако сторонники Атамбаева не пропустили конвой из машин и автобусов с военными. Из-за их стычек с силовиками конвой не проехал в сторону Бишкека, писал News.ru.