https://static.news.ru/photo/d4843de2-b9e1-11e9-8500-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: youtube.com/via Global Look Press

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался силовикам после долгих переговоров. Его вывезли из села Кой-Таша.

Однако сторонники Атамбаева не пропускают конвой из машин и автобусов с военными. Из-за их стычек с силовиками конвой не проехал в сторону Бишкека. Автомобили вернулись в резиденцию, информирует Клооп.

По информации 24.kg, вместе с Атамбаевым в машине находятся официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов.

Также сообщается, что экс-президента могут вывезти по объездной дороге. Его повезут в МВД.

Как ранее писал News.ru, парламент Киргизии отказался от предложения по введению в стране чрезвычайного положения из-за обострения ситуации, свзяаной с попыткой задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева. По словам парламентариев, это прерогатива президента.