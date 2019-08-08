https://static.news.ru/photo/6259708c-b9ca-11e9-b8dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irina Karmushkina/via Global Look Press

Новый штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области проводят сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили в штабе экс-главы республики.

Начался ещё один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты, — заявил ТАСС представитель штаба.

7 августа киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 43 человека, скончался один из спецназовцев.

В ходе этой операции сторонники Атамбаева захватили 40 единиц оружия, писал News.ru.