Сторонник бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева захватили 40 единиц оружия в результате неудачной операции спецназа, сообщили в Государственном комитете национальной безопасности республики (ГКНБ).
На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше двух тысяч патронов, — передаёт сообщение пресс-службы ГКНБ РИА Новости.
Вечером в среду, 7 августа, киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 43 человека, скончался один из спецназовцев.
Как ранее писал News.ru, в ГКНБ сообщили, что сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева в ходе спецоперации по его задержанию использовали женщин и детей в качестве живого щита.