https://static.news.ru/photo/ba67bd0a-b9c6-11e9-93b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Сторонник бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева захватили 40 единиц оружия в результате неудачной операции спецназа, сообщили в Государственном комитете национальной безопасности республики (ГКНБ).

На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше двух тысяч патронов, — передаёт сообщение пресс-службы ГКНБ РИА Новости.

Вечером в среду, 7 августа, киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 43 человека, скончался один из спецназовцев.

Как ранее писал News.ru, в ГКНБ сообщили, что сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева в ходе спецоперации по его задержанию использовали женщин и детей в качестве живого щита.