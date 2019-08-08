Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева собираются из регионов в Бишкек.
Из Кочкорского района уже выехали около 500 человек, из Нарынской области 800 человек, из Иссык-Кульской области — около 400, — информирует «Kaktus.media».
Ранее Атамбаев сдался силовикам после долгих переговоров. Его вывезли из села Кой-Таш. Однако сторонники Атамбаева не пропускают конвой из машин и автобусов с военными. Из-за их стычек с силовиками конвой не проехал в сторону Бишкека. Автомобили вернулись в резиденцию, писал News.ru.