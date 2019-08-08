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Украинские и британские учёные изготовили экспериментальную водку из чернобыльской воды и пшеницы. Это первый продукт, полученный из зоны отчуждения вокруг АЭС.

Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыле, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено...