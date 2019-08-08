https://static.news.ru/photo/b2594ce2-ba01-11e9-bcbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На площади Белого дома в Бишкеке во время митинга сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева совершено нападение на журналистов, освещающих несанкционированную акцию.

Неизвестные напали на наших сотрудников, которые освещали митинг у Белого дома в Бишкеке. У них попытались забрать камеры и телефоны, — информирует агентство Kloop .

По данным издания kaktus.media , на журналистов нападают митингующие, кидают в них камни. Некоторые натянули на лица футболки, чтобы их нельзя было узнать.

На данный момент демонстрантов разгоняют сотрудники милиции. Правоохранительные органы применяют светошумовые гранаты. Сторонники Атамбаева пришли к ГКНБ, МВД и Белому дому. На площади Ала-Тоо собрались около 800 человек. Они свистят, кричат и требуют отставки нынешнего президента страны Жээнбекова Сооронбая.

Около 500 сотрудников милиции Киргизии возвращаются пешком в Бишкек из села Кой-Таш в Чуйском районе. Расстояние между центром столицы и селом — 20 км. Милиционерам придётся потратить около четырёх часов, чтобы пешком добраться до города, сообщал News.ru.