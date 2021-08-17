Талибы пришли на ярмарку и покатались на аттракционах

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) пришли на ярмарку в афганском Герате и покатались на аттракционах. Кадры с места событий опубликовала газета Daily Mail.

В Сети появилась видеозапись, на которой вооружённые люди развлекаются , катаясь на автодроме — аттракционе, на котором посетители ездят по специальной площадке на двухместных электрических автомобилях, сталкиваясь друг с другом.

Издание также отмечает, что боевики ведут «охоту» на молодых девушек и бывших сотрудников сил безопасности Афганистана.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» без сопротивления со стороны афганских военных захватило Кабул всего за несколько часов. По информации СМИ, полиция и силы безопасности были разоружены и распущены. Официальный представитель талибов Мохаммед Наим заявил от имени руководства, что всем иностранцам и дипломатическим миссиям гарантирована неприкосновенность. Также спикер боевиков отметил, что талибы не будут преследовать противников, если те не будут оказывать сопротивления и пойдут на переговоры.