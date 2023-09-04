Стало известно о планах Ким Чен Ына встретиться с Путиным NYT: Ким Чен Ын планирует встретиться с Путиным в сентябре

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен посетить Россию в сентябре для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The New York Times. По данным газеты, возможная встреча двух лидеров может пройти во Владивостоке.

Ким Чен Ын, лидер КНДР, планирует в этом месяце посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, — отмечает издание.

Источники газеты подчеркнули, что одной из возможных тем обсуждений Путина и Ким Чен Ына будет возможность поставок Москве оружия, в том числе артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. Кроме того, северокорейская сторона хотела бы, чтобы РФ передала ей передовые технологии для спутников и атомных подлодок.

Путин и Ким Чен Ын, как отмечают источники NYT, приедут во Владивосток в рамках стартующего 10 сентября Восточного экономического форума.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о возможных переговорах Москвы и Пхеньяна по поставкам вооружений, заявил, что КНДР и Россия поддерживают отношения, основанные на взаимном уважении, и будут в дальнейшем их развивать. Он отметил, что стороны на регулярной основе поддерживают контакты на самых разных уровнях.