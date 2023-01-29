СМИ: в Южную Корею из России перебежали 9 северокорейских рабочих Граждане КНДР, возможно, опасались, что их отправят в Донбасс

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Южнокорейские СМИ со ссылкой на местный источник сообщили о прибытии в страну девяти северокорейских рабочих, включая двух военных, которые до этого находились на территории России. Официальные ведомства Республики Корея (РК) отказались комментировать информацию.

О прибытии в страну перебежчиков из КНДР сообщило южнокорейское информагентство «Ёнхап», которое цитирует слова профессора пусанского университета Кан Дон Вана. Эксперт, по словам издания, через свои каналы хорошо осведомлен, кто в настоящий момент проходит специальные курсы адаптации, которые существуют в рамках госструктур РК — там прибывших в Южную Корею бывших граждан КНДР знакомят с особенностями жизни и быта в новом для них обществе. После окончания курсов и бесед с контрразведкой перебежчики уже сами должны адаптироваться в Южной Корее, но им некоторое время оказывает финансовую помощь правительство РК.

Как утверждает профессор Кан, в декабре прошлого года в Южную Корею прибыла группа из девяти северокорейцев, которые ранее находились в России в качестве направленных из КНДР рабочих, но застряли в РФ из-за введенной в Северной Корее строгой самоизоляции в связи с пандемией. Напомним, что Пхеньян вот уже почти три года не принимает даже своих граждан, опасаясь распространения COVID-19.

Все перебежчики — мужчины в возрасте от 20 до 60 лет, двое из них — моложе 30, до направления в РФ служили в армии КНДР. Есть и достаточно долго работавшие в РФ плотники в возрасте старше 40 лет. Эксперт добавил, что перебежчики изначально не знали друг друга, не работали вместе, а находились в разных регионах. Они собрались вместе лишь в процессе приезда в Южную Корею.

Профессор отметил, что перебежчики стали сильно беспокоиться о своей судьбе после начала конфликта на Украине и из-за появившихся заявлений о том, что северокорейские рабочие могут быть направлены на восстановление объектов в Донбассе.

Южнокорейские журналисты попытались получить разъяснения по поводу поступившей информации у местных официальных лиц, но те отказались от комментариев. В Министерстве объединения РК, под эгидой которого находятся курсы адаптации для перебежчиков, сослались на необходимость обеспечения защиты личной информации, а в Национальной разведывательной службе Южной Кореи, сотрудники которой проводят опросы перебежчиков, подчеркнули, что «никогда не дают комментариев по данным вопросам».

Фото: shutterstock

В этой связи как-то еще проверить информацию сложно, но можно предположить, что перебежчики, если они действительно были, в несколько групп добрались до посольства или генконсульства Южной Кореи в России, где и заявили о намерении перебраться в РК. Так как, согласно законам РК, все северокорейцы считаются формально южнокорейскими гражданами, то дипломаты Юга в таких случаях не могут им отказать. Вероятно, что перебежчиков собрали в одну группу, а затем отправили из России в Южную Корею. Учитывая, что прямых авиарейсов из РФ в РК сейчас нет, то это можно было сделать либо с пересадкой в третьей стране, либо паромом, который раз в неделю курсирует между Владивостоком и южнокорейским портом Тонхэ. Российские власти же, как правило, не желают ввязываться в подобные ситуации, которые достаточно деликатны, и стараются решить всё без излишней огласки и обычно не препятствуют северянам ехать в РК, если те сами этого захотели.

Отметим, что ранее Радиостанция Свободная Азия со ссылкой на анонимные источники сообщала о «массовых побегах рабочих КНДР, которые боятся ехать на работу в Донбасс, где идет вооруженный конфликт». По данным западных источников, после введения в КНДР противокоронавирусных мер и полной самоизоляции за границей застряли 1000–2000 северокорейцев, включая бывших рабочих.