https://static.news.ru/photo/1b1181de-2bac-11ea-8672-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

Японские адвокаты экс-главы автоконцерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона шокированы бегством топ-менеджера из Токио за границу азиатской страны. Мужчина забыл у юристов все свои паспорта, рассказал глава группы защитников фигуранта Дзюнъитиро Хиронака. По его словам, три загранпаспорта Гона остались у него.

Это как ушат воды на голову. О подготовке моего клиента к отъезду мне ничего не было известно, — цитирует Хиронаку телеканал NHK.

Накануне Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию и находится в Ливане. Туда он прибыл из Турции на частном самолёте. До этого он находился под домашним арестом в Токио. Он обвинил власти азиатской страны в несправедливости и предвзятости. По его словам, благодаря бегству он получил возможность общаться с представителями СМИ.

Гону вменяют мошенничество во время работы в Nissan. Перед судом он должен был предстать весной 2020 года, писал NEWS.ru.