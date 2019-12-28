Экс-глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японии. Бывший топ-менеджер прибыл в Ливан.
Об этом
Гон был арестован в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях во время работы в Nissan. Суд над бывшим топ-менеджером должен был начаться весной 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в апреле 2019 года Карлоса Гона выпустили из токийской тюрьмы. Суд второй раз освободил его под залог. В этот раз Гону пришлось заплатить 500 млн иен (около $4,5 млн).
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