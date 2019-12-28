https://static.news.ru/photo/551c6fca-2b6f-11ea-9a11-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Экс-глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японии. Бывший топ-менеджер прибыл в Ливан.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники. Гон прилетел в ливанскую столицу Бейрут на частном самолёте из Турции. Издание отмечает, что пока неясно, как он покинул Японию.

Гон был арестован в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях во время работы в Nissan. Суд над бывшим топ-менеджером должен был начаться весной 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в апреле 2019 года Карлоса Гона выпустили из токийской тюрьмы. Суд второй раз освободил его под залог. В этот раз Гону пришлось заплатить 500 млн иен (около $4,5 млн).