https://static.news.ru/photo/c20817e8-2b96-11ea-a808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Бывший топ-менеджер автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что сбежал из Японии в Ливан. Подробности побега из-под домашнего ареста, назначенного ему судом в Токио, он не привёл.

Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования, — цитирует Гона агентство Reuters.

Экс-глава альянса добавил, что не намерен оставаться в плену судебной системы Японии, поскольку она «отказывает людям в их основных правах».

Гон пояснил, что благодаря бегству получил возможность общаться с журналистами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Карлос Гон прибыл в Ливан. Он прилетел в ливанскую столицу Бейрут на частном самолёте из Турции. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники. Издание отмечает, что пока неясно, как он покинул Японию, в которой весной 2020 года должен был начаться суд над Гоном по обвинению в финансовых махинациях во время работы в Nissan.