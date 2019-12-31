Бывший топ-менеджер автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что сбежал из Японии в Ливан. Подробности побега из-под домашнего ареста, назначенного ему судом в Токио, он не привёл.
Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования, — цитирует Гона агентство Reuters.
Экс-глава альянса добавил, что не намерен оставаться в плену судебной системы Японии, поскольку она «отказывает людям в их основных правах».
Гон пояснил, что благодаря бегству получил возможность общаться с журналистами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Карлос Гон прибыл в Ливан. Он прилетел в ливанскую столицу Бейрут на частном самолёте из Турции. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники. Издание отмечает, что пока неясно, как он покинул Японию, в которой весной 2020 года должен был начаться суд над Гоном по обвинению в финансовых махинациях во время работы в Nissan.