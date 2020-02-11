Пик вспышки нового типа коронавируса в КНР придётся на середину–конец февраля. Об этом заявил эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань, возглавляющий специальную экспертную комиссию Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая.

По мнению специалиста, конец вспышки 2019-nCoV придётся на апрель, пишет Reuters. Свои прогнозы мужчина основывает на математическом моделировании, последних событиях и действиях властей страны. Мы не знаем, почему он так...