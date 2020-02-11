Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что страна способна победить коронавирус 2019-nCoV. Он уверен, что после эпидемии Китай станет «ещё более процветающим».
Мы обладаем уверенностью и возможностями для полной победы над эпидемией, но также и для выполнения намеченных целей и задач социально-экономического развития, — отметил председатель КНР в разговоре с индонезийским коллегой.
Выступление Си Цзиньпина показали в эфире Центрального телевидения Китая.
Как писал NEWS.ru, жертвами начавшейся в декабре эпидемии коронавируса стали более тысячи человек, выздоровели более 4 тысяч. К 11 февраля зафиксировано 42,7 тысячи случаев заражения — за пределами Китая лишь несколько десятков.