Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 07:22

Северная Корея показала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

В Пхеньяне на параде представили новейшую баллистическую ракету «Хвасон-20»

Военный парад в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи в Пхеньяне Военный парад в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи в Пхеньяне Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

КНДР показала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Демонстрация состоялась в рамках военного парада на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

Когда вышла на площадь колонна МБР «Хвасон-20» — могущественнейшего ядерного стратегического вооружения КНДР, бурные ликования зрителей достигли апогея, — говорится в сообщении.

Также на параде были представлены танки «Чхонма-20», 155-миллиметровые самоходные гаубицы, стратегические крылатые ракеты большой дальности и ракеты класса «земля — воздух». Как подчеркивает ЦТАК, мероприятие навсегда останется в истории страны как событие, показавшее всему миру «бессмертное достоинство и мощь КНДР».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым, прибывшим в Пхеньян во главе российской делегации. В ходе встречи северокорейский политик передал теплое приветствие президенту РФ Владимиру Путину.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн показал кадры с парада с участием героев курской операции. Он подчеркнул, что на площади маршировали те самые военные, которые бок о бок с россиянами освобождали регион от украинских войск.

КНДР
ракеты
парады
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горящая фура перекрыла трассу и устроила 12-километровую пробку
Медведев раскрыл, что означает для России поддержка СВО со стороны КНДР
Белый дом продолжил массовую «чистку» сотрудников на фоне шатдауна
Кулинарный антиквариат: сырники по ГОСТу
Раскрыто число жертв взрыва на заводе по производству боеприпасов для ВСУ
Как выбрать незамерзайку на зиму: советы автомобилистам
Стало известно, какой нацпроект в России получит больше на 144 млрд
Украинцы ударились в панику из-за эвакуации в Днепропетровской области
Кыстыбый с картофелем и сыром за 15 минут — идеальные татарские лепешки
Появились кадры задержания жителя Донецка за призывы к терроризму
Сотни протестующих на митинге во Владивостоке попали на видео
За что штрафуют водителей в Москве: скидки при уплате, изъятие прав
Наступление ВС РФ вынудило ВСУ перебросить в Харьковскую область наемников
Житель Донецка пойдет под суд за призывы к терроризму
Российские силы наступают широким фронтом на один из населенных пунктов ДНР
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 октября: инфографика
Сотни протестующих вышли с плакатами на митинг во Владивостоке
В Британии нашли причину «мрачных слов» западных стран о конфликте с РФ
Почти полсотни дронов атаковали Россию минувшей ночью
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 октября
Дальше
Самое популярное
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.