Военный парад в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи в Пхеньяне

Северная Корея показала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету В Пхеньяне на параде представили новейшую баллистическую ракету «Хвасон-20»

КНДР показала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Демонстрация состоялась в рамках военного парада на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

Когда вышла на площадь колонна МБР «Хвасон-20» — могущественнейшего ядерного стратегического вооружения КНДР, бурные ликования зрителей достигли апогея, — говорится в сообщении.

Также на параде были представлены танки «Чхонма-20», 155-миллиметровые самоходные гаубицы, стратегические крылатые ракеты большой дальности и ракеты класса «земля — воздух». Как подчеркивает ЦТАК, мероприятие навсегда останется в истории страны как событие, показавшее всему миру «бессмертное достоинство и мощь КНДР».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым, прибывшим в Пхеньян во главе российской делегации. В ходе встречи северокорейский политик передал теплое приветствие президенту РФ Владимиру Путину.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн показал кадры с парада с участием героев курской операции. Он подчеркнул, что на площади маршировали те самые военные, которые бок о бок с россиянами освобождали регион от украинских войск.