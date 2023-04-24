Сеул в тринадцать раз усилит экспортные ограничения против России Минторг: Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении РФ и Белоруссии

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Южная Корея окончательно решила расширить список товаров, для экспорта которых следует получить специальное разрешение правительства. Теперь он вырастет с 57 до 798 наименований. Об этом сообщили в Министерстве торговли, промышленности и энергетики страны.

С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций, — говорится в заявлении ведомства.

В результате в список добавили 741 позицию, в том числе промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной, химической отраслей, автомобилестроение, детали для автомобилей дороже $50 тысяч, проводники и квантовые компьютеры.

Известно, что компаниям, получившим сертификат на экспорт до 27 апреля, не придется заново подавать документы. Однако уже с 28 апреля заявки будут рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае, а разрешения на экспорт будут предоставляться в виде исключения тем компаниям, которые соответствуют всем требованиям. При этом критерии соответствия в министерстве не назвали.

О контроле за экспортом Россию аналогичного США перечня из 57 категорий нестратегических товаров и технологий Сеул объявил 24 марта 2022 года. В рамках ограничений корейские компании должны были получать разрешение на отправку товаров в Россию у правительства своей страны.

Ранее сообщалось, что США и страны «Большой семерки» задумались о практически полном запрете экспорта в Россию. По мнению представителей этих государств, данная мера должна существенно усилить давление на Москву, оказываемое в связи со спецоперацией. Инициатива обсуждается в преддверии саммита G7 в Японии.