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Китайский чай Да Хун Пао, известный как Big Red Robe, считается самым ценным на планете и может стоить дороже золота. Известен случай, когда покупатель предложил $28 тысяч всего лишь за 20 граммов.

Чтобы купить сорт этого чая, нужно очень постараться — деревья, на которых он произрастал в монастыре в Тяньсине, последний урожай дали 14 лет назад. Поэтому сейчас листочки Да Хун Пао имеются лишь в частных коллекциях и могут стоить целое состояние, передаёт Vision Times .

Как уточняет « Профиль », в Китае можно приобрести чуть более доступный Big Red Robe, но дело в том, что листья берутся с генетически идентичных кустарников, выращенных из черенков оригинальных деревьев.

Ранее News.ru писал, что в Россия резко подорожал чай. Если в январе средняя цена 1 кг чёрного байхового чая составляла 795,82 рубля, тогда как в августе этот напиток стоил 820,18 рубля. Об этом говорится в данных Росстата. Отмечается, что в текущем году чай дорожал заметно сильнее, чем за аналогичный период прошлого года (с 762,47 до 772,97 рубля).