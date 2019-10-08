Китайский чай Да Хун Пао, известный как Big Red Robe, считается самым ценным на планете и может стоить дороже золота. Известен случай, когда покупатель предложил $28 тысяч всего лишь за 20 граммов.
Чтобы купить сорт этого чая, нужно очень постараться — деревья, на которых он произрастал в монастыре в Тяньсине, последний урожай дали 14 лет назад. Поэтому сейчас листочки Да Хун Пао имеются лишь в частных коллекциях и могут стоить целое состояние, передаёт
Как уточняет «
Ранее News.ru писал, что в Россия резко подорожал чай. Если в январе средняя цена 1 кг чёрного байхового чая составляла 795,82 рубля, тогда как в августе этот напиток стоил 820,18 рубля. Об этом говорится в данных Росстата. Отмечается, что в текущем году чай дорожал заметно сильнее, чем за аналогичный период прошлого года (с 762,47 до 772,97 рубля).
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