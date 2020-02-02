https://static.news.ru/photo/14e66f4c-4595-11ea-9779-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Индонезия эвакуировала из Китая 245 своих граждан. Лайнер Airbus А330 авиакомпании Batik Air прибыл в аэропорт на острове Батам. Состояние всех пассажиров удовлетворительное.

Как сообщает агентство Antara, из Батама эвакуированные на самолётах ВВС будут доставлены на военную базу на острове Натуна.

Ранее своих граждан из Ухани вывез Казахстан. Как писал NEWS.ru, 83 человека, из которых 80 — студенты, будут изолированы на 14 дней в инфекционной больнице, куда допуск разрешат только медицинскому персоналу.

По последним данным, от коронавирусной инфекции скончались 305 заболевших, инфекция выявлена у 14 568 человек.