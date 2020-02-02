Индонезия эвакуировала из Китая 245 своих граждан. Лайнер Airbus А330 авиакомпании Batik Air прибыл в аэропорт на острове Батам. Состояние всех пассажиров удовлетворительное.
Как
Ранее своих граждан из Ухани вывез Казахстан. Как писал NEWS.ru, 83 человека, из которых 80 — студенты, будут изолированы на 14 дней в инфекционной больнице, куда допуск разрешат только медицинскому персоналу.
По последним данным, от коронавирусной инфекции скончались 305 заболевших, инфекция выявлена у 14 568 человек.
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