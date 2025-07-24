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24 июля 2025 в 13:14

Стало известно, почему туристам из России нечего бояться в Таиланде

РСТ: туристы из России находятся в полной безопасности в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы, находящиеся в Таиланде, не подвергаются опасности из-за обострения ситуации на камбоджийской границе, пояснили RT в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что популярные среди россиян курортные зоны расположены вдали от района конфликта.

Все экскурсионные программы в Камбоджу были приостановлены. Такое решение было принято сразу после ухудшения отношений между двумя странами.

Ранее граница между Камбоджей и Таиландом стала ареной вооруженных столкновений, о чем свидетельствуют видео, распространяемые в социальных сетях. Конфликт разгорелся из-за споров вокруг минных полей, расположенных на спорных приграничных территориях. Дипломатическое противостояние достигло критической точки 23 июля, когда Таиланд принял решение отозвать своего посла из камбоджийской столицы. Этот шаг последовал после инцидента с тайскими военными — один солдат лишился конечности, а еще двое получили ранения, подорвавшись на минах в спорном районе.

Министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тепсутин говорил, что ракетные обстрелы камбоджийской стороны привели к значительным жертвам среди гражданского населения. В результате атак погибли 11 мирных жителей и один военнослужащий.

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