https://static.news.ru/photo/2547d7e6-6ff6-11ea-83dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/Global Look Press

В деревне Анжуна в Индии полицейские арестовали двух граждан России, которые не соблюдали карантинный режим и напали на дежурных правоохранителей.

30-летние Станислав Степанов и Михаил Орлов, проживающие в курортной деревне Морджим, ездили по району, несмотря на введённый властями запрет на перемещения. Их остановили стражи порядка, после чего россияне набросились на них с кулаками. Под арестом мужчины из РФ будут находиться по меньшей мере 14 дней, передаёт The Navhind Times.

Туристка из России Полина Мудрова заявила, что из-за боязни заразиться коронавирусом жители Индии подвергают травле иностранцев. По словам девушки, путешественников могут выгнать из гостиницы несмотря на то, что идти им некуда.

С 25 марта в Индии действует режим строгой изоляции. Границы между штатами, округами и районами закрыли на три недели. Премьер Нарендра Моди призвал сограждан по возможности не покидать свои дома, писал NEWS.ru.