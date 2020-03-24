https://static.news.ru/photo/0dadf00c-6de4-11ea-8fe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режим строгой изоляции вводится в Индии с 25 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Нарендра Моди.

На протяжении трёх недель границы между штатами, округами и районами будут закрыты. Премьер призвал сограждан по возможности не покидать свои дома, сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, в Индии коронавирусом заболели около 340 человек. Жертвами инфекции стали шесть человек.

Всего в мире зафиксировано более 387 тысяч случаев заражения. При этом умерли 16,7 тысячи человек и ещё более 101 тысячи выздоровели.

В России число заболевших за последние сутки выросло на 57 человек и всего составляет 495. Выписаны по выздоровлению 22 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что в Индии отменили все внутренние пассажирские авиарейсы. Ограничение введено на неопределённый срок.