Режим строгой изоляции вводится в Индии с 25 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Нарендра Моди.
На протяжении трёх недель границы между штатами, округами и районами будут закрыты. Премьер призвал сограждан по возможности не покидать свои дома,
Согласно последним данным, в Индии коронавирусом заболели около 340 человек. Жертвами инфекции стали шесть человек.
Всего в мире зафиксировано более 387 тысяч случаев заражения. При этом умерли 16,7 тысячи человек и ещё более 101 тысячи выздоровели.
В России число заболевших за последние сутки выросло на 57 человек и всего составляет 495. Выписаны по выздоровлению 22 человека.
Ранее NEWS.ru писал, что в Индии отменили все внутренние пассажирские авиарейсы. Ограничение введено на неопределённый срок.
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