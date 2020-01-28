https://static.news.ru/photo/eb38609c-41de-11ea-b991-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ziheng/Xinhua/Global Look Press

Граждане России не могут покинуть китайский город Юньчэн. В населённом пункте из-за коронавируса перекрыты дороги, позволяющие попеть в аэропорт.

По словам Алексея, застрявшего в КНР вместе с женой, дружинники контролируют движение по дорогам, а на улицах развешаны плакаты с предостережениями. Кроме того, власти просят сообщать, если на территории населённого пункта появятся люди из города Ухань, где началось распространение вируса, передаёт 360.

Позвонили, попросили чиновников встретиться. Я гражданин другой страны. Какого вы меня здесь заперли? Дороги перекрыли — не вырвешься. Посольство мне не верит, что народная дружина здесь всё перекрыла. Они говорят мне, что я утрирую, — поделился россиянин.

Он отметил, что в городе умерли несколько человек.

Журналисты обратились в российское посольство в Пекине, однако там не знают о ситуации. Дипломаты пообещали передать информацию в консульский отдел.

Как ранее сообщал NEWS.ru, по инициативе Пекина Россия прекратила принимать из КНР организованные туристические группы из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. При этом граждан Китая, которые уже находятся на территории РФ, отправлять на родину раньше срока не будут.

27 января в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек.