https://static.news.ru/photo/65851854-5319-11ea-9981-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhan Yan/Xinhua/Global Look Press

Власти китайской провинции Хубэй решили использовать технологию искусственного интеллекта для опроса граждан о состоянии их здоровья.

Оператор связи China Mobile создал программу, которая выясняет температуру тела и местонахождение граждан в ходе телефонного разговора. «Робот» распознаёт голос человека и вносит его в базу данных опрошенных.

Данная разработка поможет сэкономить время работников социальных служб, — рассказал представитель Сhina Mobile.

По его словам, свободное время эти люди смогут направить на другие задачи в рамках борьбы с коронавирусом.

В China Mobile подчеркнули, что с роботом пообщались уже 100 тысяч человек из Ухани, а также жители городских округов Ичан и Хуанши, сообщает ТАСС.

NEWS.ru сообщал о разработке специалистов Транспортного университета китайского города Сиань. Они создали роботов, которые могут определять повышенную температуру людей в толпе. Инженеры китайской компании Neusoft разработали роботов, которые могут проводить дезинфекцию помещений, а также собирать информацию о пациентах.