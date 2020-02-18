https://static.news.ru/photo/46027fda-5233-11ea-ab34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Специалисты из транспортного университета китайского города Сиань в центральной провинции Шэньси создали роботов, которые могут определять повышенную температуру тела у людей в толпе в рамках борьбы с коронавирусом

Вручную за один раз можно измерить температуру только у одного человека, а наши роботы могут одновременно измерять её сразу у нескольких человек, — заявил профессор Сианьского транспортного университета Мэй Сюэсуна.

Помимо измерения температуры роботы также могут распознавать и идентифицировать лица.

Китайские компании создают различные устройства для борьбы с коронавирусом. В частности, Neusoft создала роботов, проводящих дезинфекцию помещений. Устройства также могут собирать информацию о пациентах и осуществлять доставку медоборудования, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что китаец сбил на автомобиле сотрудников эпидконтроля. Инцидент произошёл в Пекине. Мужчина хотел проехать к жилому комплексу, чтобы навестить родителей. Он отказался проходить санитарно-эпидемиологический контроль и врезался на авто во временный пункт санитарного контроля.