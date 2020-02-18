Специалисты из транспортного университета китайского города Сиань в центральной провинции Шэньси создали роботов, которые могут определять повышенную температуру тела у людей в толпе в рамках борьбы с коронавирусом
Вручную за один раз можно измерить температуру только у одного человека, а наши роботы могут одновременно измерять её сразу у нескольких человек, — заявил профессор Сианьского транспортного университета Мэй Сюэсуна.
Помимо измерения температуры роботы также могут распознавать и идентифицировать лица.
Китайские компании создают различные устройства для борьбы с коронавирусом. В частности, Neusoft создала роботов, проводящих дезинфекцию помещений. Устройства также могут собирать информацию о пациентах и осуществлять доставку медоборудования,
NEWS.ru писал, что китаец сбил на автомобиле сотрудников эпидконтроля. Инцидент произошёл в Пекине. Мужчина хотел проехать к жилому комплексу, чтобы навестить родителей. Он отказался проходить санитарно-эпидемиологический контроль и врезался на авто во временный пункт санитарного контроля.
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