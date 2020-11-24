РФ и КНР планируют в сжатые сроки нарастить экономическое сотрудничество

https://static.news.ru/photo/f85d8a00-2e63-11eb-a3a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай и Россия намереваются в сжатые сроки обеспечить рост экономического сотрудничества. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

По итогам межправительственной Российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству он сообщил, что Пекин и Москва намерены в сжатые сроки ликвидировать негативные последствия пандемии коронавируса, которые могут препятствовать росту экономического сотрудничества, передаёт ТАСС.

Уверен, наши страны имеют все возможности в сжатые сроки ликвидировать возможные негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции и обеспечить рост экономического взаимодействия, — сказал Новак.

24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя запуск Китаем зонда «Чанъэ-5» на Луну заявил, что Россия приветствует это событие. По его словам, сотрудничество в области освоения космоса является одной из областей с широчайшим потенциалом во взаимодействии РФ и КНР.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по мере того как у Китая растёт интерес к черноморскому региону, между ним и Россией всё чётче проявляются признаки соперничества. Об этом говорится в новом докладе вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI). Исследователи считают, что у стран довольно много поводов для противоречий в данном контексте, несмотря на видимое единство позиций.