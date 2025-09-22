Ребенок несколько дней провел в квартире с телом умершей матери В Китае двухлетний мальчик выживал несколько дней в квартире после смерти матери

В китайской провинции Чжэцзян двухлетний мальчик несколько дней оставался один в квартире с телом своей матери, сообщает газета South China Morning Post. Ребенок, как сказано в сообщении, выжил, питаясь продуктами, которые нашел дома: сладостями, овощами и напитками.

По данным издания, мать-одиночка по имени Чжэн Юй вела тяжелую жизнь. Ее родители имели психические нарушения и жили на пособие, двое старших детей находились у отцов. Семья подозревает, что женщина умерла от внезапной болезни.

Ей не разрешили воспитывать предыдущих детей, поэтому она очень привязалась к младшему сыну. Она говорила, что будет полагаться на него в старости. Она даже угрожала покончить с собой, чтобы добиться опеки, — рассказала родственница погибшей.

По словам очевидцев, ребенка в грязной одежде и голодного забрала к себе женщина из соседней квартиры, накормила его и вызвала врачей. Сейчас мальчик находится под наблюдением медиков.

Ранее нидерландская прокуратура потребовала шесть лет тюрьмы для родителей из Хельвуарта, чья новорожденная дочь погибла от истощения. Как установило следствие, в течение 17 дней они кормили младенца смесью из грибов, соевого порошка и деминерализованной воды вместо молока. Известно, что оба родителя страдают психическими расстройствами.