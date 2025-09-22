«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 11:55

Ребенок несколько дней провел в квартире с телом умершей матери

В Китае двухлетний мальчик выживал несколько дней в квартире после смерти матери

Фото: alimdi/Jozef Sedmak/Global Look Press

В китайской провинции Чжэцзян двухлетний мальчик несколько дней оставался один в квартире с телом своей матери, сообщает газета South China Morning Post. Ребенок, как сказано в сообщении, выжил, питаясь продуктами, которые нашел дома: сладостями, овощами и напитками.

По данным издания, мать-одиночка по имени Чжэн Юй вела тяжелую жизнь. Ее родители имели психические нарушения и жили на пособие, двое старших детей находились у отцов. Семья подозревает, что женщина умерла от внезапной болезни.

Ей не разрешили воспитывать предыдущих детей, поэтому она очень привязалась к младшему сыну. Она говорила, что будет полагаться на него в старости. Она даже угрожала покончить с собой, чтобы добиться опеки, — рассказала родственница погибшей.

По словам очевидцев, ребенка в грязной одежде и голодного забрала к себе женщина из соседней квартиры, накормила его и вызвала врачей. Сейчас мальчик находится под наблюдением медиков.

Ранее нидерландская прокуратура потребовала шесть лет тюрьмы для родителей из Хельвуарта, чья новорожденная дочь погибла от истощения. Как установило следствие, в течение 17 дней они кормили младенца смесью из грибов, соевого порошка и деминерализованной воды вместо молока. Известно, что оба родителя страдают психическими расстройствами.

смерти
дети
родители
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
Песков оценил текущую ситуацию в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
Одно из российских кладбищ решили оставить без оградок на могилах
Российские военные нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ
Выявлены грубые ошибки при приемке обрушившейся школы под Новосибирском
«Едут не за морем»: депутат раскрыл, чем РФ привлекает китайских туристов
Первый снег спрогнозировали в одном регионе в конце сентября
В Москве простились с двукратным чемпионом Европы по боксу
«Пусть будет»: Эрдоган об инициативе союза с Россией и КНР
Почти 30 беспилотников сбили над российским регионом за четыре часа
Политолог объяснил, почему Маску крайне важно зарыть топор войны с Трампом
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.