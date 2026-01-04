Атака США на Венесуэлу
Ребенка похитили у матери из-за подозрений в колдовстве

В Индии лжесотрудница роддома украла младенца у матери из-за суеверия его тети

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Женщина похитила новорожденного у матери в больнице в Дели, сообщает News Karnataka. По информации издания, местная жительница по имени Радха представилась сотрудницей медучреждения и забрала ребенка, заявив, что его нужно отнести на вакцинацию. Позже она сказала матери, что кабинет закрыт, и унесла младенца якобы для взвешивания.

Когда женщина поняла, что «медработница» не возвращается, она обратилась в полицию. Проверка показала, что Радха действовала по просьбе жены дяди ребенка — Суман. После похищения новорожденного передали дочери этой родственницы.

Во время обыска в доме женщины младенца нашли и вернули матери. При разговоре с Суман выяснилось, что между ней и матерью ребенка ранее был конфликт. Родственница заявила, что женщина якобы занималась черной магией.

Ранее житель Китая Пэн Цунцун воссоединился с биологическими родителями и сестрами после 21 года разлуки. Молодого человека похитили в четырехлетнем возрасте. Юношу вырастила семья в провинции Цзянсу. Он вырос, не помня своих настоящих родителей и считая приемных своей семьей. В 2024 году ДНК-тест помог биологическим родителям найти сына.

