Ребенка похитили у матери из-за подозрений в колдовстве В Индии лжесотрудница роддома украла младенца у матери из-за суеверия его тети

Женщина похитила новорожденного у матери в больнице в Дели, сообщает News Karnataka. По информации издания, местная жительница по имени Радха представилась сотрудницей медучреждения и забрала ребенка, заявив, что его нужно отнести на вакцинацию. Позже она сказала матери, что кабинет закрыт, и унесла младенца якобы для взвешивания.

Когда женщина поняла, что «медработница» не возвращается, она обратилась в полицию. Проверка показала, что Радха действовала по просьбе жены дяди ребенка — Суман. После похищения новорожденного передали дочери этой родственницы.

Во время обыска в доме женщины младенца нашли и вернули матери. При разговоре с Суман выяснилось, что между ней и матерью ребенка ранее был конфликт. Родственница заявила, что женщина якобы занималась черной магией.

