https://static.news.ru/photo/8e43944c-cbdc-11e9-a7ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adryel Talamantes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водяные пушки против демонстрантов, которые собрались у здания Законодательного совета. На улицы вышли несколько тысяч человек.

По данным силовиков, спецсредства были применены из-за агрессивных настроений в толпе. Некоторые радикалы попытались забросать парламентский комплекс бутылками с зажигательной смесью, передаёт ТАСС .

Растянувшаяся по улицам толпа людей в чёрных майках заблокировала движение транспорта сразу в нескольких кварталах, в том числе в деловом центре города.

Как писал News.ru, масштабные протесты вспыхнули в Гонконге в начале июня. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих наладить механизм выдачи подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Под давлением общественности законопроект был снят с рассмотрения, но это не остановило волну антиправительственных протестов.