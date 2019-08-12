Антиправительственные демонстранты снова начали собираться в международном аэропорту Гонконга после того, как он возобновил свою работу. К 13.00 вторника (8.00 мск) в здании аэровокзала замечены около 200 демонстрантов.
Как сообщает
Как писал News.ru, причиной народных волнений стали готовящиеся поправки к закону об экстрадиции, которые позволяли бы Гонконгу выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашения об экстрадиции. Правительство района уже объявило о бессрочной приостановке рассмотрения поправок, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.