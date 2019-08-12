https://static.news.ru/photo/b091acf4-bdaa-11e9-a11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adryel Talamantes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антиправительственные демонстранты снова начали собираться в международном аэропорту Гонконга после того, как он возобновил свою работу. К 13.00 вторника (8.00 мск) в здании аэровокзала замечены около 200 демонстрантов.

Как сообщает РИА Новости , работа транспортного хаба возобновилась, однако по-прежнему наблюдаются перебои в авиасообщении. Отменены около 300 рейсов, в залах вылета скопились огромные очереди из пассажиров.

Как писал News.ru, причиной народных волнений стали готовящиеся поправки к закону об экстрадиции, которые позволяли бы Гонконгу выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашения об экстрадиции. Правительство района уже объявило о бессрочной приостановке рассмотрения поправок, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.