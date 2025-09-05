Профессор раскрыл, где США собираются создать аналог НАТО Профессор Ланьков: США могут создать аналог НАТО в Азии через 10-15 лет

США могут создать в Азии аналог НАТО в ближайшие 10-15 лет, считает профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. По его мнению, которое приводит Lenta.ru, Вашингтон решится на такой шаг, если ему удастся сблизить между собой Сеул и Токио.

Даже лет десять назад это все казалось немыслимым. Поэтому еще через 10-15 лет такой альянс вполне может возникнуть. Сейчас мы лишь видим, как ситуация сползает в направлении единого альянса, но это не перспектива ближайших лет, — поделился Ланьков.

Он полагает, что созданное в 2023 году трехстороннее партнерство США, Южной Кореи и Японии стало первым шагом на пути к образованию блока, аналогичного НАТО. Целью такого альянса, выразил мнение профессор, будет сдерживание России и Китая.

