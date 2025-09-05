Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 09:34

Британцы узнали о новых секретных переговорах США на Аляске

FT: США провели тайные переговоры с представителями Тайваня на Аляске

На минувшей неделе на Аляске состоялись закрытые переговоры между представителями оборонных ведомств США и Тайваня, передает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, встреча прошла после того, как были отменены запланированные на июнь переговоры высокопоставленных чиновников Тайваня и Соединенных Штатов в Вашингтоне. Делегацию от острова на той встрече должен был возглавить министр обороны Веллингтон Ку.

На встрече в Анкоридже стороны представляли высокопоставленный представитель Пентагона по Индо-Тихоокеанскому региону Джед Ройал и заместитель советника по национальной безопасности Тайваня Сюй Сы-цзень, — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин дал ему обещание не предпринимать военных действий против Тайваня. По словам американского лидера, Китай не будет предъявлять претензий на остров до тех пор, пока он занимает пост главы Белого дома. Трамп добавил, что высоко ценит это заверение главы КНР.

