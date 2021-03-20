Признанного умершим полицейского нашли живым в психбольнице

https://static.news.ru/photo/f23e7fe6-8ad7-11eb-9ba5-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy

Офицер индонезийской полиции Абрип Асеп был признан умершим в 2004 году. Спустя 17 лет его семья узнала, что он жив и всё это время находился в психиатрической лечебнице.

Полицейский пропал во время цунами, обрушившегося на страны Юго-Восточной Азии в декабре 2004 года в результате сильного землетрясения. Сначала Асеп числился среди пропавших без вести, а затем его официально признали мёртвым.

Оказалось, что мужчина выжил. Из-за пережитого в результате удара стихии у него началось психическое расстройство, с которым он и попал в лечебницу, расположенную в провинции Ачех.

Родственники полицейского были шокированы известием о том, что он жив. Они удивлены тем, что на протяжении почти двух десятков лет клиника не уведомила их о том, где находится Асеп. Тем не менее семья офицера благодарна медикам за заботу о нём, сообщает Daily Mail.

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