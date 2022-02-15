Привитые «Спутником Лайт» россияне смогут въезжать в Таиланд без карантина

Россияне, привитые вакциной от коронавируса «Спутник Лайт», смогут въезжать в Таиланд без прохождения карантина, сообщила ТАСС глава отдела новостей МИД королевства Марати Налита Андамо. Разрешение касается только тех граждан, которые прибудут в страну по программе «песочница», одним из основных условий которой является обязательное нахождение в течение семи дней в пределах определённой территории.

Чтобы воспользоваться этой программой, привитые «Спутником Лайт» могут зарегистрироватьс я через систему Thailand Pass. Для оформления необходимо приложить подтверждающий сертификат о прививке.

Сейчас въехать в Таиланд можно по так называемым программам песочниц: для попадания в курортные зоны нужно заблаговременно предоставить сертификат о вакцинации, бронь гостиницы и свидетельство о предоплате двух ПЦР-тестов, которые возьмут в стране. Ещё один тест нужно сдать за 72 часа до вылета. Свободно перемещаться по Таиланду туристы могут только после отрицательных тестов, сданных в стране.

Среди аэропортов, куда можно прибыть по программе, — Самуи, Краби, Утапао, Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг и Пхукет.

Ранее турагенты посоветовали клиентам не покупать билеты в Таиланд из-за высокого риска получить положительный тест на COVID-19 после прилёта. Путешественникам советуют переориентироваться на «более лояльные страны».