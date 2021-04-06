Жалобы на AstraZeneca лишат прививки около 70 тысяч граждан Южной Кореи

https://static.news.ru/photo/066bd448-9792-11eb-8eeb-96000091f725_660.jpg Фото: Matthias Bein/Global Look Press

Власти Южной Кореи приостановили применение вакцины против нового коронавируса от компании AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе после введения препарата. Особенно это касается граждан старше 60 лет. Проблемы с лекарством угрожают сорвать планы Сеула сформировать коллективный иммунитет к ноябрю 2021 года.

Восьмого апреля медики собирались ввести вакцину почти 70 тысячам жителей республики — школьным учителям и врачам, а также сотрудникам учреждений для детей с ограниченными возможностями, передаёт агентство «Рёнхап».

Аналогичные меры в отношении продукта AstraZeneca собираются принять в Гонконге. Местные эксперты заявили о крайне низкой эффективности препарата против южноафриканского штамма COVID-19 и случая образования тромбов среди вакцинированных в Европе, где Нидерланды также решили временно прекратить прививать от COVID-19 все категории населения веществом от AstraZeneca.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания своей вакцины от коронавируса на детях и подростках из-за возможного образования тромбов у взрослых привитых людей. В Оксфорде заявили, что никаких проблем при испытаниях зафиксировано не было, однако учреждение ждёт дополнительной информации от британского регулятора для принятия решений.