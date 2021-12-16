При пожаре в японской Осаке пострадали 27 человек

В японском городе Осака произошёл крупный пожар в торговом квартале. Пострадали не менее 27 человек, их состояние оценивается как критическое. По мнению полиции, вероятной причиной возгорания мог стать поджог, сообщает Киодо.

Возгорание возникло на четвёртом этаже офисного здания, в котором также располагались клиника, салон красоты и школа английского языка. К настоящему времени огонь потушен. В его ликвидации принимали участие более 30 пожарных расчётов. По информации пожарных, как минимум у трёх пострадавших «остановка сердца и лёгких». Часто такая формулировка используется применительно к мёртвым людям, поскольку в Японии факт смерти могут констатировать только врачи.

Предположительно, люди оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу. Полиция подозревает, что причиной пожара мог стать поджог. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Гонконге десятки людей оказались заблокированы в торговом центре из-за сильного пожара. Речь идёт о 38-этажном Всемирном торговом центре Козуэй-Бэй. По предварительным данным, сообщения о возгорании начали поступать в 12:37 по местному времени (07:37 мск). Отмечается, что изначально на крыше охваченного огнём здания находились 100 человек.