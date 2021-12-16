При пожаре в японской Осаке пострадали 27 человек

В японском городе Осака произошёл крупный пожар в торговом квартале. Пострадали не менее 27 человек, их состояние оценивается как критическое. По мнению полиции, вероятной причиной возгорания мог стать поджог, сообщает Киодо.
Возгорание
Предположительно, люди оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу. Полиция подозревает, что причиной пожара мог стать поджог. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Гонконге десятки людей оказались заблокированы в торговом центре из-за сильного пожара. Речь идёт о 38-этажном Всемирном торговом центре Козуэй-Бэй. По предварительным данным, сообщения о возгорании начали поступать в 12:37 по местному времени (07:37 мск). Отмечается, что изначально на крыше охваченного огнём здания находились 100 человек.