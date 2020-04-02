Президент Филиппин предложил отстреливать нарушителей карантина

Лидер Филиппин Родриго Дутерте предупредил сограждан, что сотрудники правоохранительных органов могут расстреливать людей, которые нарушают карантин и являются «непокорными».
Политик призвал население придерживаться введённых властями из-за пандемии коронавируса мер,
Мой приказ полиции и военным: если они станут неуправляемыми и будут сражаться с вами, а ваша жизнь окажется под угрозой, застрелите их,— заявил президент.
Коронавирусной инфекцией заразился высокопоставленный филиппинский генерал, начальник штаба Вооружённых сил страны Фелимон Сантос. Мужчине пришлось самоизолироваться, писал NEWS.ru.
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