Президент Филиппин предложил отстреливать нарушителей карантина

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Власти расположенного на юго-востоке КНР города Шэньчжэнь запретили употреблять в пищу кошек и собак. Причиной такого решения стал коронавирус. Запрет вступит в силу 1 мая.

В правительстве города заявили, что домашние собаки и кошки установили более тесные отношения с людьми, чем все другие животные, и запрет на их потребление в пищу является обычной практикой в...