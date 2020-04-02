Азия

Президент Филиппин предложил отстреливать нарушителей карантина

09:48, 02 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер Филиппин Родриго Дутерте предупредил сограждан, что сотрудники правоохранительных органов могут расстреливать людей, которые нарушают карантин и являются «непокорными».

Политик призвал население придерживаться введённых властями из-за пандемии коронавируса мер, передаёт CNN Philippines.

Мой приказ полиции и военным: если они станут неуправляемыми и будут сражаться с вами, а ваша жизнь окажется под угрозой, застрелите их,— заявил президент.

Коронавирусной инфекцией заразился высокопоставленный филиппинский генерал, начальник штаба Вооружённых сил страны Фелимон Сантос. Мужчине пришлось самоизолироваться, писал NEWS.ru.

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