Премьер Японии заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном Премьер Японии Кисида заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о готовности встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Причем разговаривать он готов без предварительных условий, сообщает РИА Новости.

Выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, японский лидер напомнил, что для Токио остается неизменным желание подвести черту «под несчастным прошлым и стремление к нормализации отношений».

Япония готова обсуждать все интересующие обе стороны вопросы. Лично я готов встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий. Я готов приложить все усилия, не упуская ни единого шанса, — подчеркнул Кисида.

В Нью-Йорке у японского премьера запланированы несколько двусторонних встреч, в частности он должен провести переговоры с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс.

Ранее стало известно, что в августе рейтинг одобрения Фумио Кисиды в Японии рекордно упал. За месяц он снизился с 52% до 36%. Отмечается, что это самый низкий показатель с момента вступления в должность. Люди критикуют правительство за неэффективную борьбу с распространением COVID-19, а также за связи политика с организацией, которая сыграла важную роль в гибели экс-премьера Синдзо Абэ.