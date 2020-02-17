https://static.news.ru/photo/fca393b6-5146-11ea-9f77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Обращение императора Японии Нарухито 23 февраля по случаю 60-летнего юбилея монарха может быть отменено из-за распространения коронавируса. Власти страны считают проведение подобных мероприятий небезопасным.

По традиции в рамках приветствия на день рождения императора сам монарх и члены его семьи несколько раз выходят на специальный балкон во дворце, расположенном в центре Токио. Обычно на праздничное мероприятие приходят несколько десятков тысяч человек.

Однако представители управления делами императорского двора заявили, что в настоящее время от проведения приветствия стоит отказаться. Публичные мероприятия, по мнению японских властей, необходимо отменить в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, передаёт информационное агентство Kyodo. На данный момент в стране инфекцией заразились 415 человек.

На 16 февраля общее количество погибших от коронавируса в мире составляет более 1600, а заражёнными оказались около 70 тысяч человек, более 9,5 тысячи выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Японии столкнулось с ситуацией, при которой выявлять способы заражения коронавирусом стало нереально. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.