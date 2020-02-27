https://static.news.ru/photo/f77a4788-5978-11ea-87c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grand Ion Delemen Hotel/facebook.com

Руководство пятизвёздочной гостиницы Grand Ion Delemen в Малайзии уволило своего повара. Мужчина «отличился» тем, что плевал в еду туристам из Китая. Поступок он объяснил ненавистью к жителям КНР.

На него пожаловался один из клиентов отеля. Позже выяснилось, что нарушитель публиковал в социальных сетях расистские посты, передаёт портал Asiaone. Учётные записи кулинара в Twitter и Instagram удалили, но скриншоты его сообщений до сих пор доступны в Сети.

На одном из сохранившихся в Интернете видео запечатлены сидящие за столом китайцы. Повар в комментарии под роликом отметил, что ему противно обслуживать представителей Поднебесной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пицца, на которой уместились 257 различных сортов сыра, была приготовлена во французском Лионе. Автором кулинарного шедевра является местный пиццайоло Бенуа Брюэль.