Посол РФ заявил, что КНДР избежала эпидемии коронавируса

Северная Корея не допустила проникновения коронавирусной инфекции нового типа на свою территорию благодаря ряду строгих карантинных мер. Вследствие этого КНДР стала одной из немногих стран, которым удалось избежать эпидемии COVID-19, заявил российской посол в Пхеньяне Александр Мацегора.
По его словам, границы Северной Кореи остаются «на замке». Пока это так, сказал Мацегора, опасности проникновения коронавируса в страну нет.
Можно сказать, что КНДР стала чуть ли не единственной страной в мире, которая на настоящий момент избежала эпидемии. Это большое достижение, — приводит ТАСС слова после РФ.
Как ранее писал NEWS.ru, власти КНДР согласились принять помощь от других стран для борьбы с пандемией коронавируса. На данное время Китай готов усилить противоэпидемическое сотрудничество с Северной Кореей.
Однако в Пхеньяне утверждают, что внутри страны никто не инфицирован. Несмотря на такие доводы, власти КНДР ввели различные ограничения.