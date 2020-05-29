Посол РФ заявил, что КНДР избежала эпидемии коронавируса

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Северная Корея не допустила проникновения коронавирусной инфекции нового типа на свою территорию благодаря ряду строгих карантинных мер. Вследствие этого КНДР стала одной из немногих стран, которым удалось избежать эпидемии COVID-19, заявил российской посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

По его словам, границы Северной Кореи остаются «на замке». Пока это так, сказал Мацегора, опасности проникновения коронавируса в страну нет.

Можно сказать, что КНДР стала чуть ли не единственной страной в мире, которая на настоящий момент избежала эпидемии. Это большое достижение, — приводит ТАСС слова после РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, власти КНДР согласились принять помощь от других стран для борьбы с пандемией коронавируса. На данное время Китай готов усилить противоэпидемическое сотрудничество с Северной Кореей.

Однако в Пхеньяне утверждают, что внутри страны никто не инфицирован. Несмотря на такие доводы, власти КНДР ввели различные ограничения.