В начале августа отношения между Индией и Пакистаном обострились на фоне решения Дели лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса. Двусторонняя эскалация вызвала обеспокоенность международного сообщества, вопрос её урегулирования был вынесен на закрытое заседание Совета безопасности ООН. Посол Индии в России Венкатеш Варма дал эксклюзивное интервью News.ru, в котором рассказал о видении Дели ситуации вокруг Кашмира и отношениях с Пакистаном, а также очертил перспективы предстоящих во Владивостоке переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным.

— Премьер-министр Индии Нарендра Моди в сентябре посетит Восточный экономический форум во Владивостоке. Какова повестка его переговоров с президентом Владимиром Путиным? Ожидается ли подписание новых контрактов и меморандумов между сторонами?

— Премьер-министр Моди был приглашён президентом Владимиром Путиным на Восточный экономический форум в качестве главного гостя. Также во Владивостоке планируется провести ежегодный индийско-российский саммит. Мы ожидаем, что лидеры в ходе переговоров затронут все вопросы двустороннего сотрудничества.

Поскольку встреча глав государств пройдёт во Владивостоке, главной темой переговоров станет взаимодействие двух стран именно в дальневосточном регионе. Мы ожидаем, что будет заключен ряд соглашений по этому вопросу, которые откроют новый уровень индийско-российского сотрудничества. Дальний Восток важен для Индии с точки зрения перспектив новых торговых инвестиций. Этот аспект обсуждался во время недавнего визита во Владивосток министра торговли и промышленности Индии г-на Пиюша Гояла, который возглавлял делегацию из 140 индийских компаний и четырех глав индийских штатов. Он был принят заместителем премьер-министра России господином Юрием Трутневым.

Венкатеш Варма Сергей Булкин/News.ru

Также с российской стороны присутствовали представители порядка 200 компаний. Состоявшиеся переговоры были крайне продуктивными, и мы надеемся на углубление сотрудничества в таких сферах как заготовка древесины, алмазодобывающая и металлодобывающая промышленность, туризм, сельское хозяйство, развитие портовой инфраструктуры. Помимо этого мы рассчитываем на расширение обмена в области образования между Индией и Россией, в том числе с Дальневосточным федеральным университетом во Владивостоке. Было подписано пять меморандумов о сотрудничестве между штатами Индии и регионами России. Для двусторонних отношений Индии и России это уникальный шаг.

В целом по итогам саммита во Владивостоке планируется подписание более 20 меморандумов и соглашений. Так что мы ожидаем, что встреча лидеров двух стран будет крайне результативной.

— Какие сферы двустороннего взаимодействия Индии и России, на ваш взгляд, наиболее перспективны? Как вы оцениваете возможности сотрудничества двух стран в области инвестиций?

— Традиционно приоритет в развитии двустороннего сотрудничества между Индией и Россией отдавался сферам обороны, энергетики, в том числе ядерной, и космосу. Именно они продолжат играть важное значение в индийско-российских отношениях. Но, как я уже говорил, добавятся и новые направления, в частности межрегиональное сотрудничество. Мы заинтересованы в привлечении новых инвестиций в Индию и в Россию и хотели бы, чтобы российские компании инвестировали в Индию и использовали возможности одной из крупнейших и быстроразвивающихся экономик мира.

Также мы хотели бы сотрудничать с Россией в вопросах модернизации нашей системы внутренних водных путей, открыть перспективы совместного строительства гражданских самолётов. Нас интересует взаимодействие по вопросам кибербезопасности, обмену разведывательной информацией и реализации стартапов. Индия намерена направить большую делегацию для участия во всемирной конференции World Skills в Казани. Возглавлять делегацию на этом мероприятии будет министр по развитию навыков и предпринимательству Индии д-р Махендра Нат Пандей. Важно помнить, что наши лидеры поставили цель увеличить объем двустороннего товарооборота до 30 млрд долларов к 2025 году, и мы намерены это реализовать.

— Когда Индия и Россия начнут совместную разведку месторождений в Арктике? Каковы перспективы сотрудничества в сфере добычи газа?

— Индия очень заинтересована во взаимодействии с Россией в Арктике. Этот регион предоставляет много возможностей для совместной работы, тем более, что Индия и Россия сотрудничают в рамках Арктического совета. Мы знаем, что Владимир Путин пригласил индийских инвесторов принять участие в нефтяных, газовых и энергетических проектах в Арктике. Мы внимательно следим за развитием событий и ожидаем, что министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан до конца августа посетит Москву — для проведения переговоров по расширению сотрудничества в области энергетики, включая долгосрочные поставки газа в Индию. Это, определенно, один из аспектов сотрудничества, который представляет взаимный интерес для Индии и России.

Венкатеш Варма Сергей Булкин/News.ru

— Каковы перспективы военно-технического сотрудничества? Когда ожидаются поставки российской системы С-400?

— Военно-техническое сотрудничество на протяжении последних двадцати лет — традиционная сфера нашего сотрудничества. Мы рады, что Россия продолжает быть одним из главных поставщиков вооружения в Индию. Россия также станет нашим партнером по совместной разработке и производству вооружения, в рамках программы «Делай в Индии». Таким образом, мы хотели бы заключить соглашение, которое будет способствовать производству отдельных деталей вооружения в нашей стране, в соответствие с двусторонним соглашением. Это будет способствовать развитию сотрудничества в области обороны. Индия была широко представлена на форуме «Армия-2019», который проходил этим летом в России. В этом году также пройдут совместные российско-индийские учения «Индра-2019».

Кроме того, Индия направляла свой военный корабль для участия в военно-морских учениях, которые прошли в июле этого года в Санкт-Петербурге. Касательно соглашения по поставкам С-400, оно реализуется в соответствие с положениями контракта, заключенного в октябре 2018 года.

— Индия — одно из самых популярных направлений для российских туристов. Может ли Россия стать таким направлением для индийских туристов?

— Число российских туристов, посещающих Индию, постоянно растёт, как и число индийцев, посещающих Россию. В рамках поездок они посещают такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург и даже такие отдалённые места, как Владивосток. Рост турпотока начался после удачной рекламной кампании Чемпионата мира по футболу 2018 года, представляющей Россию как дружественное туристическое направление. Мы заинтересованы в развитии туризма по электронным визам и хотели бы иметь такой визовый режим с Россией, чтобы наши туристы, посещающие страну, могли подать заявление на визу онлайн. Сейчас это распространяется только на Владивосток, но мы хотели бы, чтобы аналогичная система применялась и по всей России.

— В последнее время наблюдается эскалация в отношениях Индии и Пакистана из-за решения Дели лишить Кашмир особого статуса и реакции Исламабада на это решение. Пакистанская сторона выступает за посредничество США или России в урегулировании конфликта. Как вы оцениваете данную инициативу? Видите ли вы возможность для прямого диалога?

— Парламент Индии недавно принял закон, который меняет внутреннее административное устройство штата Джамму и Кашмир, превращая его в две союзные территории. Это исключительно внутреннее дело Индии. Статус штата определялся 370 статьёй конституции Индии, и это была временная мера. Индийский парламент принял решение, что необходимо привлечь Кашмир и его население в русло национального развития, чтобы они могли воспользоваться экономическими преимуществами, которые эта мера может предоставить жителям Кашмира. Этот вопрос никоим образом не затрагивает линию контроля или внешнеполитические отношения. Это — внутреннее дело страны.

К сожалению, со стороны Пакистана последовал ряд провокационных заявлений, направленных на обострение отношений. Индия не заинтересована в эскалации отношений с Пакистаном. Вопрос статуса Джамму и Кашмира решается в рамках индийского суверенитета и является исключительно внутренним делом страны. Пакистан не имеет к этому отношения. Этот вопрос регулируется 370 статьёй конституции Индии, и не является результатом какого-либо двустороннего соглашения с иностранным государством.

Отвечая на ваш вопрос о возможном посредничестве: наша позиция всегда была ясной. Мы не видим никакой возможности для посредничества третьей стороны и рады, что Россия разделяет нашу позицию. МИД России сделало публичное заявление о том, что поддерживает урегулирование разногласий между Индией и Пакистаном на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами на основе Симлского соглашения и Лахорской декларации. Эта позиция полностью совпадает с индийской. Россия полностью поддерживает Индию в этом вопросе, её позиция остается последовательной.