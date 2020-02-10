https://static.news.ru/photo/15d83a0e-4c05-11ea-bebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Пассажирское судно Westerdam, на борту которого находятся более двух тысяч человек, 13 февраля прибудет в портовый город Лаем Чабанг тайской провинции Чонбури.

Ранее круизный лайнер отказались принять порты Японии, Филиппин и острова Тайвань из-за опасений по поводу распространения коронавируса, отмечает CNN.

Изначально судно, принадлежащее компании Holland America, должно было завершить маршрут 15 февраля в японской Иокогаме. Несмотря на то, что на его борту нет пассажиров или членов экипажа, у которых подтверждено заражение коронавирусом, власти Страны восходящего солнца запретили кораблю заходить в любой из портов государства.

Американская круизная компания заявила, что вернёт всем пассажирам денежные средства за текущий круиз, а также даст им возможность совершить путешествие на лайнере в будущем бесплатно. В Лаем Чабанге находящимся на корабле людям будет разрешено сойти на землю.

Ранее пассажир судна Westerdam рассказал, что на борту находятся по меньшей мере семь граждан России, писал NEWS.ru.