https://static.news.ru/photo/dcb05aba-4978-11ea-9d04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Russian Look

На круизном судне Westerdam, которое власти Японии отказались пускать в порт, поскольку там могут быть заражённые коронавирусом люди, находятся не менее семи граждан России. Об этом рассказал пассажир по имени Алексей, который путешествует с семьёй.

По его словам, на борту находятся европейцы, корейцы, японцы и таиландцы, передаёт ТАСС.

Ни у кого тревожные симптомы не выявлены, — заверил Алексей.

Он рассказал, что на Westerdam не пустили никого ни из материкового Китая, ни из Гонконга. Алексей отметил, что сейчас все пассажиры ждут новостей от капитана о смене маршрута.

Представители компании Holland America Line, которая является оператором судна, подчёркивают, что Westerdam «не находится на карантине и на борту нет известных случаев коронавируса».

На лайнере сейчас находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. Он вышел из Гонконга 1 февраля и планировал зайти на острова Исигаки и Окинава, а также посетить Нагасаки и залив Хаката с заходом в город Фукуока. Конечной точкой маршрута должна была стать Иокогама.

В Holland America Line подтвердили получение уведомления о запрете на заход в японские порты и заверили, что уже работают над альтернативным планом и постоянно информируют об этом клиентов.

Как писал NEWS.ru, число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, увеличилось до 61 человека.