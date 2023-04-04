«Помогите надавить на Россию»: зачем Макрон и фон дер Ляйен едут в Китай Что может Европа предложить Пекину на переговорах

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля отправятся в Китай. Они надеются уговорить председателя КНР Си Цзиньпина отказаться от поддержки России в украинском конфликте и надавить на Москву, чтобы повлиять на исход СВО. Что может Европа предложить Пекину взамен и каковы шансы Макрона и фон дер Ляйен на успех, выяснил NEWS.ru.

Какие интересы преследуют Макрон и фон дер Ляйен

Визит президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай пройдет с 5 по 7 апреля. Главной темой их переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином станет конфликт на Украине. Об этом еще в феврале, анонсируя свой визит в Пекин, сказал сам французский президент.

«Китай должен помочь нам оказать давление на Россию», — заявил Макрон.

О том же в своей речи в Институте китаеведения имени Меркатора в Берлине на прошлой неделе заявила фон дер Ляйен, которой, по словам Макрона, он в марте «предложил сопровождать его в Китай», чтобы они могли говорить «единым голосом».

Фото: IMAGO/LIONEL URMAN/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон

«Как постоянный член Совета Безопасности Китай обязан защищать принципы и ценности, лежащие в основе Устава ООН. И Китай обязан играть конструктивную роль в продвижении справедливого мира. Но этот мир может быть справедливым только в том случае, если он основан на отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины», — высказала свое мнение глава Еврокомиссии.

По мнению заместителя директора Института Европы РАН Владислава Белова, главным мотивом для Макрона в китайской поездке является соперничество с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Макрон обижен Шольцем, который в ноябре не взял его с собой в Китай. Шольц съездил сам, у него свое видение отношений с Китаем. У него неплохие отношения с Си Цзиньпином, к нему есть доверие, как было и к Меркель. А Макрон пытается быть лидером во франко-германском тандеме», — сказал Белов в беседе с NEWS.ru.

Напомним, Олаф Шольц посетил Китай в ноябре прошлого года. Это был его первый визит в Китай в качестве канцлера Германии.

Как европейцы хотят добиться помощи Китая

Фон дер Ляйен рассказала, зачем Китаю оказывать давление на Россию после успешного мартовского визита председателя КНР в Москву, который она назвала «шоу дружбы». Прежде всего это новые возможности для развития экономического сотрудничества Евросоюза и Китая. По данным Китайского комитета содействия развитию международной торговли, общий объем товарооборота между Китаем и Европой в 2022 году достиг $847,3 млрд, увеличившись на 2,4% в годовом исчислении. Китай и ЕС являются друг для друга вторыми по величине торговыми партнерами.

«Мы не хотим разрывать экономические, социальные, политические или научные связи. Китай является жизненно важным торговым партнером, на его долю приходится 9% нашего экспорта и более 20% импорта», — напомнила фон дер Ляйен.

Чтобы сгладить этот перекос в товарообороте, в 2020 году Евросоюз и КНР подписали Всеобъемлющее инвестиционное соглашение (CAI).

Фото: Pang Xinglei/XinHua/Global Look Press

«Но мы должны признать, что мир и Китай значительно изменились за последние три года, и нам необходимо пересмотреть CAI в свете нашей более широкой стратегии в отношении Китая», — указала фон дер Ляйен.

Кроме обсуждения соглашения по инвестициям, европейцы намерены достичь новых договоренностей по отдельным направлениям. Для этого Макрон везет в Китай представительную бизнес-делегацию, в которую вошли представители таких крупных французских корпораций как EDF, Alstom, Veolia и аэрокосмического гиганта Airbus.

Сработает ли ставка на экономическое сотрудничество

Несмотря на огромный взаимный товарооборот, заинтересованность Пекина в углублении экономического сотрудничества с Евросоюзом снижается, уверен руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Александр Ломанов.

«Я бы охарактеризовал историю китайско-европейских отношений последнего десятилетия как взаимное разочарование. Когда европейцы громко рассуждают, что „Китай не сделал того-то, не сделал этого“ и что он должен сделать, чтобы понравиться европейцам. С противоположной стороны имеется не меньший список установок, на которые Пекин очень сильно рассчитывал и которых не увидел в реальности», — рассказал Ломанов NEWS.ru.

По словам эксперта, Китай всерьез поверил, что Европа движется к достижению стратегической автономии от Вашингтона, о которой в середине прошлого десятилетия «очень бойко» рассуждали европейские лидеры. В таком случае сближение между ЕС и КНР абсолютно естественно: Европе нужен экономически состоятельный и политически суверенный партнер.

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press Си Цзиньпин

«Но вскоре стало ясно, что эта автономия в Европе существует только в области политической риторики. Дело даже не только в том, как Европа повела себя на фоне украинского кризиса, насколько она оказалась зависима. Слом китайско-европейских отношений произошел как минимум за год до начала украинского кризиса», — добавил китаист.

Удар по отношениям Пекина и Брюсселя нанесло то самое соглашение об инвестициях, о котором говорила фон дер Ляйен. Точнее, процедура его ратификации.

Соглашение не было ратифицировано, потому что весной 2021 года ЕС вместе с США, Великобританией и Канадой наложил санкции на четырех китайских чиновников и одну организацию, которым вменяют ответственность за активное участие в разработке и реализации политики притеснения уйгуров в Синьцзяне. Ответом Пекина стали контрсанкции в отношении 10 физических и четырех юридических лиц в ЕС, включая нескольких депутатов Европарламента. В результате Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию, которая фактически заморозила процесс ратификации соглашения.

«Европейцы торпедировали соглашение, заявив, что Китай должен в одностороннем порядке отменить санкции. После чего отношения зашли в полный тупик. Плюс к этому некрасивая история, когда Литва начала быстрое, демонстративное сближение с Тайванем. Для Китая это красная линия. Так что разворот к худшему в китайско-европейских отношениях никак не связан с кризисом на Украине», — пояснил Ломанов.

Могут ли европейцы стать ближе к Пекину

Как пишут западные СМИ, Макрон хочет выяснить отношение Си к объявленному президентом России Владимиром Путиным размещению на территории Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Искандер-М»

Однако сблизить позиции Евросоюза и Китая по Украине будет непросто.

«Китай очень сильно обеспокоен американской инициативой AUKUS. Это намного серьезнее того, о чем договорились Россия и Белоруссия. У Пекина очень большие вопросы по поводу того, в какой мере передача технологий ядерных подводных лодок стране, которая не обладает ядерным оружием, соответствует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия», — пояснил Ломанов.

Напомним, AUKUS — это трехсторонний оборонительный пакт между Австралией, Великобританией и США, объявленный 15 сентября 2021 года. В рамках соглашения США и Великобритания помогут Австралии приобрести атомные подводные лодки. Обеспокоенность Пекина по этому поводу нашла отражение в его плане по Украине в призыве к «отказу от менталитета холодной войны». Проявлением такого менталитета Пекин как раз и назвал заключение пакта AUKUS.

Что может помешать переговорам

По мнению Владислава Белова, Макрону и фон дер Ляйен не получится избежать на переговорах европейских оценок политики Китая, которые крайне раздражают руководство КНР.

«Обязательно будет идти критика по уйгурам, по правам человека, по отношениям с Тайванем, по линии России», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Еще одной проблемой для предстоящих переговоров может стать личность самих переговорщиков. В частности, Урсулы фон дер Ляйен, которая в берлинской речи много говорила не только о возможностях для сотрудничества с Китаем, но и о претензиях к нему, создав не самый благоприятный фон для визита.

«В своем докладе на недавнем партийном съезде председатель Си призвал китайский народ готовиться к борьбе. Это свидетельствует о мировоззрении, сформированном чувством миссии китайской нации. Что ясной целью Коммунистической партии Китая является системное изменение международного порядка с Китаем в его центре», — заявила глава Еврокомиссии.

«С Макроном Си Цзиньпин еще как-то может общаться. А фон дер Ляйен все сделала для того, чтобы прием был не самый лучший. Она столько всего наговорила», — отметил Белов.

Фото: Shen Hong/XinHua/Global Look Press Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин

Но главное, считает Ломанов, это отсутствие у европейцев стратегического видения отношений с Китаем.

«Европейцы едут в Китай, чтобы уговорить Си Цзиньпина кому-то позвонить, на кого-то надавить. Для Си Цзиньпина главный вопрос — каким образом Европа представляет себе связи с Китаем на перспективу», — отметил Ломанов.