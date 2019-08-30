https://static.news.ru/photo/a518514e-cbf0-11e9-a935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altaf Zargar/Global Look Press

Полиция Гонконга применяет для разгона участников акции протеста водомёты, заряженные водой синего цвета, и слезоточивый газ.

По словам стражей порядка, подкрашенная вода применяется для того, чтобы «отметить» протестующих, которые впоследствии будут задержаны.

В полиции добавили, что спецсредства были задействованы после «неоднократных и тщетных предупреждений».

After repeated and futile warnings, Police have deployed minimum force to disperse the protestors, including coloured water and tear gas.

The Police warn the protesters to stop all illegal acts and leave immediately. — Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) 31 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что силовики остановили шествие «Помолимся за грешников Гонконга», участники которого направлялись к резиденции главы администрации. Полиция потребовала от демонстрантов разойтись, поскольку акция не была согласована. Те в ответ попытались прорвать оцепление.