Фото: Altaf Zargar/Global Look Press

Полиция Гонконга применяет для разгона участников акции протеста водомёты, заряженные водой синего цвета, и слезоточивый газ.

По словам стражей порядка, подкрашенная вода применяется для того, чтобы «отметить» протестующих, которые впоследствии будут задержаны.

В полиции добавили, что спецсредства были задействованы после «неоднократных и тщетных предупреждений».

Ранее News.ru писал, что силовики остановили шествие «Помолимся за грешников Гонконга», участники которого направлялись к резиденции главы администрации. Полиция потребовала от демонстрантов разойтись, поскольку акция не была согласована. Те в ответ попытались прорвать оцепление.

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