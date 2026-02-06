Полиция арестовала подозреваемого в вымогательстве у вуайеристов В Японии задержали мужчину за шантаж любителей тайной съемки под юбками

Полиция Японии арестовала 22-летнего жителя Токио Котаро Химеки, подозреваемого в шантаже людей, которые занимались тайной съемкой под юбками у девушек, сообщает Japan Today. Общую сумму полученных средств следствие оценивает не менее чем в 20 млн йен (около 10 млн рублей).

Во вторник, 2 февраля, сотрудники полиции задержали мужчину после инцидента в торговом центре, где он снял видео под юбкой у девушки, которая находилась перед ним на эскалаторе. В ходе расследования правоохранительные органы установили, что в мае 2025 года Котаро столкнулся со студентом, который занимался аналогичной съемкой в вагоне поезда метро. По версии следствия, после этого подозреваемый потребовал у него 100 тыс. йен (около 50 тыс. рублей).

Следователи полагают, что Котаро использовал подобную схему для вымогательства денег у десятков человек. На допросе он признал факт съемки видео под юбкой у девушки, однако отверг обвинения в шантаже. Полиция продолжает расследование.

Ранее в МВД России сообщили, что житель Подмосковья, требовавший 1 млн рублей, чтобы прекратить рассылать интимные видео с участием девушки, приговорен к трем годам колонии. Против него было заведено уголовное дело по статьям «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» и «Вымогательство». Мужчина тайно снял два видео сексуального характера с 20-летней девушкой из Тверской области, после чего отправил записи ее родным и знакомым.